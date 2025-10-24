La actividad se llevará a cabo este viernes 24 en Casa Central y estará a cargo de la Dra. Andrea Piaggio, quien hablará sobre la importancia del control periódico para la detección temprana de la enfermedad.

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) continúa desarrollando actividades de concientización y prevención dirigidas a sus afiliadas y empleadas. En ese marco, se informa que este viernes 24 de octubre se realizará la charla “La importancia del control para la detección precoz del cáncer de mama”, a cargo de la Dra. Andrea Piaggio, médica especialista en diagnóstico por imágenes, dedicada a imágenes mamarias.

El encuentro se llevará a cabo en Casa Central, de 12:00 a 13:00 horas, y tiene como propósito brindar información clave sobre la detección temprana, los métodos de diagnóstico y la importancia del control periódico como herramienta fundamental para cuidar la salud.

Como todos los años, OSEP conmemora en octubre el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, buscando concientizar sobre la importancia de los diagnósticos tempranos y el apoyo mutuo de las mujeres que atraviesan o atravesaron la enfermedad. Según estudios recientes, una de cada ocho mujeres padecerá este tipo de cáncer en algún momento de su vida, por lo que es fundamental trabajar en estrategias que faciliten el acceso a los controles.

Visita del stand itinerante de OSEP Móvil Catamarca

Por otra parte, también este viernes 24 el equipo de OSEP Móvil Catamarca estará presente en el Centro Vecinal San Martín de Porres (Av. Juan Pablo Vera 213), en el horario de 17:00 a 19:00 horas.

Durante la jornada, los afiliados podrán recibir asesoramiento personalizado para descargar y registrarse en la aplicación OSEP Móvil Catamarca, generar su token y aprender a emitir órdenes y abonar a través de Mercado Pago.

De esta manera, OSEP continúa reforzando la llegada de todos sus afiliados a la aplicación móvil para garantizar el acceso a todas las funcionalidades que permiten una mejor interacción entre los usuarios y la Obra Social.