Con el objetivo de promover la gestión responsable de los materiales utilizados durante los comicios, la Municipalidad de la Capital, a través de su Programa GIRO, continúa impulsando la iniciativa «Elecciones Ambientalmente Responsables». Esta acción, que se desarrolla con éxito desde 2021, busca garantizar la correcta disposición y el reciclaje de los residuos generados por la actividad política y electoral.

Por tercera vez consecutiva, el Programa GIRO llevará adelante esta acción conforme a la Ordenanza N.º 7902/21, una normativa local que promueve la reducción de residuos y la incorporación de materiales reciclables a los circuitos de la economía circular local.

La efectividad de esta estrategia ya ha demostrado resultados concretos. Gracias a la participación activa del Juzgado Federal con Competencia Electoral a cargo del Juez Federal Miguel Ángel Contreras, durante las últimas elecciones de 2023 se recuperaron más de 7 toneladas de material. Este volumen fue destinado a la campaña solidaria “Tu Papel Nos Ayuda”, beneficiando directamente al Hospital de Niños Eva Perón.

De cara a los próximos procesos electorales del 26 de octubre de 2025, la Municipalidad invita a todos los partidos, agrupaciones y organismos políticos a realizar una disposición responsable de los materiales reciclables generados durante la campaña. Esto incluye elementos como boletas, folletos, cajas de cartón, afiches y otros elementos de propaganda una vez concluida su vida útil.

El material podrá acercarse a los Puntos GIRO distribuidos en la ciudad, o bien, las agrupaciones podrán solicitar su retiro a demanda a través de los canales oficiales del programa. El equipo técnico de GIRO evaluará cada solicitud para definir la modalidad más adecuada de recolección y tratamiento.

Además, la iniciativa se extenderá a los establecimientos educativos: tras el cierre de las elecciones, aquellas escuelas en las que haya quedado material como papel, cartón, plástico y otros reciclables limpios y secos, podrán comunicarse con el programa para coordinar su retiro. Desde la secretaría de Ambiente y Espacio Público a cargo de Nicolás Acuña, se alienta a todas las fuerzas políticas y organizaciones a sumarse a esta iniciativa para contribuir activamente a una Capital más sustentable.

La Municipalidad de la Capital pone a disposición de las distintas fuerzas políticas los siguientes puntos y horarios de atención:

Canales oficiales de contacto:

girocatamarcacapital@gmail.com

3834 03-4730