Se trata de un instrumento de gran valor construido en Italia

La Catedral Basílica inició una importante labor de restauración y afinación de su órgano de tubos Locatelli, un instrumento histórico y cultural de gran valor para la comunidad catamarqueña.

El proyecto consiste en la afinación de los tubos labiales y lengüetas, revisión y mantenimiento de la secreta, limpieza y reconstrucción de piezas de la pedalera, mantenimiento del fuelle y de todo el instrumento. Se espera que estos trabajos devuelvan al órgano su esplendor y sonido original.

El mantenimiento de un órgano histórico es un proceso complejo que requiere la intervención de expertos en organería. En esta ocasión, por gestiones del rector del Santuario Catedral, Pbro. Juan Ramón Cabrera, se encomendó la tarea al Dr. Juan Antonio Paredes, organista de la Basílica de Santo Domingo en Córdoba, con la asistencia del Prof. Exequiel Andrada, organista de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle. Estos profesionales trabajan para preservar la integridad del instrumento, respetando su diseño y sin modificar su estructura.

Se espera que la finalización de los trabajos permita a la comunidad disfrutar nuevamente del sonido majestuoso del órgano mayor en las ceremonias religiosas y eventos culturales.

El órgano de tubos

Construido por la Firma Giacomo Locatelli, de Bérgamo, Italia, en el año 1908 – Opus 187, fue montado por el organero Donato Sangaletti en 1910, con la particularidad de que solamente fabricaron cinco instrumentos de tres teclados de los que se conservan tres, el de Catamarca y los otros en Mar del Plata y en Italia.

Tiene un total de dos mil tubos distribuidos entre treinta y tres conjuntos de diferente sonoridad y altura llamados registros, que se controlan desde tres teclados y otro para los pies. Es de estilo “romántico-italiano” y funciona la acción por un mecanismo de palancas, varillas, resortes y sopapas que cierran los canales de aire sobre la que están los tubos. El aire lo proporciona un ventilador especial. Antes se hacía con una máquina que se accionaba a mano. 126 tubos son de madera y el resto son de una aleación de plomo y estaño, tienen todos diferentes diámetros, según diferentes escalas. Es el más grande de los 27 instrumentos enviados por Locatelli a nuestro país.