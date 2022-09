Música

Amazon Music editará remixes exclusivos.

El equipo de la difunta leyenda de la música se unió a Amazon Music y a colaboradores como LF System, Emily Nash, Kiimi y Absolute para hacer las cuatro remezclas en un intento de presentar la música del creador de “Faith” a un “público totalmente nuevo”.

El remix de ‘Fastlove’ de LF System ya está a la venta, y el resto se publicará el 7 de octubre.

El dúo de productores escoceses formado por Conor Larkman y Sean Finnigan, dijo: “Fue un honor que nos pidieran que remezcláramos a George Michael, alguien que ha sido tan influyente en todos los ámbitos de la música. Fusionó el baile y el pop sin esfuerzo y queríamos hacerle justicia con nuestra remezcla. El talento de George Michael es evidente a través de su música, pero sus habilidades de muestreo son insuperables. Era capaz de samplear creativamente numerosas canciones para crear algo nuevo. Es algo que realmente admiramos y que ha influido en nuestra forma de hacer música. George Michael aportó mucha positividad a mucha gente y esperamos que esta remezcla muestre aunque sea un poco de eso”.

Cada pista aparece en diferentes listas de reproducción en Amazon Music, ‘Fastlove’ en The Sound of Modern House, el remix de Emily de ‘The Strangest Thing’ en Club Rules, ‘Spinning The Wheel’ de Kiimi en Signals, y ‘Star People ’97’ de Absolute en Electric Disco.

En un comunicado, George Michael Entertainment indicó: “George era un gran fan de la música de baile y siempre abrazó a los nuevos talentos, por lo que estamos encantados de que Amazon Music, junto con estos destacados artistas, LF System, Emily Nash, Kiimi y Absolute, lleve su música a un público totalmente nuevo con estas emocionantes remezclas.”

Jo Kalli, jefe de marketing de Sony Music Commercial Group, dijo: “Trabajar en colaboración con todos los implicados en la campaña ha sido una experiencia fantástica. George encargó múltiples remezclas de baile para Older cuando se lanzó originalmente, así que nos parece bien que llevemos su música a la siguiente generación con estas nuevas y brillantes remezclas de los súper talentosos LF System, Absolute, Emily Nash y Kiimi.”

Laura Lukanz, responsable de la industria musical de Amazon Music, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, añadió: “George Michael fue un verdadero icono del pop con un increíble talento musical. Ha sido un privilegio trabajar tan estrechamente con el equipo de George, Sony y los colaboradores de baile para reimaginar algunas de las canciones más populares de George, con sus voces originales, con el fin de deleitar a los fans existentes y presentar su música a nuevas audiencias.”

Publicado el 13 de mayo de 1996, “Older” generó seis singles que ocuparon los tres primeros puestos en el Reino Unido.

George -quien murió a los 50 años en diciembre de 2016- había dicho sobre el LP profundamente personal: “Creo que escribí la mejor y más sanadora pieza musical que he escrito en mi vida”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-