El cantante de Stone Roses actuó en Leeds con entradas agotadas y sin banda.

El músico comenzó su primera gira en el Reino Unido en una década en el O2 Academy el domingo por la noche, con fechas que se extienden a lo largo de las próximas dos semanas y que terminan con un show en el Brixton Academy de Londres el 7 de octubre.

Tras la actuación en Leeds, sus fans compartieron en redes sociales su decepción por la actuación, y uno de ellos la describió como si Brown “hiciera karaoke y estropeara sus propias canciones”.

Junto a las imágenes del show, el fan tuiteó: “Me ha costado mucho ver a Ian Brown aparecer en su concierto de 40 libras por entrada, con las entradas agotadas, en Leeds esta noche sin banda. Soy un fan de toda la vida pero fue malo. Ian Brown hace karaoke y estropea sus propias canciones.”

Gutted to see @ianbrown turn up to his £40 a ticket, sold out gig at leeds tonight WITH NO BAND. I’m a life long fan but it was bad. #ianbrown does karaoke and butchers his own tunes. Most were too pissed to care but I had to get out after this one. Longsight M13 was a highlight. pic.twitter.com/8owVy2NHjS — TORIES OUT! (@I_R_Mole) September 25, 2022

Otros también compartieron su enojo con el concierto escribiendo: “50 libras para ver a Ian brown de cabeza haciendo karaoke como si estuviera en el bar Neptuno”.

50 quid to see Ian brown off his head doing karaoke like he’s in Neptune’s bar🤣 https://t.co/UmhoU4t0mW — Powell (@jpsufc1) September 25, 2022

Otro comentó la falta de canciones de los Stone Roses en el setlist, comentando: “Anoche vi a Ian Brown en Leeds. Si eres fan del material en solitario de Ian Brown y tienes entradas para su gira, te encantará, pero no vayas esperando canciones de los Stone Roses o una banda de acompañamiento, ya que no tiene ninguna de las dos cosas”.

Saw Ian Brown in Leeds last night. If you are a fan of Ian Brown’s solo stuff and you have tickets for his tour, you’ll love it but don’t go expecting Stone Roses songs or a backing band as he has neither. Decent night though 🎶 pic.twitter.com/NqDJ315ymW — Steve Knight (@steveknight71) September 26, 2022

Otro fan enfadado escribió: “Cualquiera que tenga entradas de Ian Brown para la gira, que las venda ahora. Hablando de profanar la memoria de los Stone Roses – sólo lo ha hecho una noche”.

Anyone who has Ian Brown tickets for the tour, sell them now. Talk about desecrating the memory of the Stone Roses – he’s just done it one evening. — Simon Fowler (@sifoulerfowler) September 25, 2022

Otros, por su parte, defendieron la actuación, y uno de ellos escribió: “La mejor noche en Leeds gracias a Ian Brown. Ignoren a los bobos de Twitter, yo estuve allí y vi un espectáculo con las entradas agotadas lleno de gente de pie disfrutando cada minuto”.

Top night in Leeds thanks to @ianbrown @Dermo___ Ignore the twitter wankers, I was there and I saw a sold out show full of people on their feet enjoying every minute — PJF (@Rome2033) September 25, 2022

