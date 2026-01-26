Oficializaron suba en las jubilaciones

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la nueva suba en las jubilaciones siguiendo la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso.
Así quedó plasmado en la Resolución 21/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernando Omar Bearzi.
Allí la gestión libertaria fijó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026 siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.
Así, la jubilación mínima de febrero próximo apenas alcanzará para cubrir el 84% de la CBT de diciembre pasado y menos que la de febrero cuyo monto el Indec informará recién en marzo.
El aumento del 2,85% también alcanza a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El haber máximo se ubicará en febrero en 2.417.441,63 pesos.
La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el haber jubilatorio, se fijó en 164.342,47 pesos a partir de febrero. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse, quedó establecida en 287.403,48 pesos.
Fuente: Minuto 1