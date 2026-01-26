Facebook Instagram RSS
Oficializaron suba en las jubilaciones

Por

Catamarca Provincia
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la nueva suba en las jubilaciones siguiendo la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso.

Así quedó plasmado en la Resolución 21/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernando Omar Bearzi.

Allí la gestión libertaria fijó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026 siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.

De esta manera el haber mínimo del sistema previsional llegará en febrero a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.

Así, la jubilación mínima de febrero próximo apenas alcanzará para cubrir el 84% de la CBT de diciembre pasado y menos que la de febrero cuyo monto el Indec informará recién en marzo.

El aumento del 2,85% también alcanza a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El haber máximo se ubicará en febrero en 2.417.441,63 pesos.

La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el haber jubilatorio, se fijó en 164.342,47 pesos a partir de febrero. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse, quedó establecida en 287.403,48 pesos.

Fuente: Minuto 1

