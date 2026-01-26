Inauguraron obras en la cancha de fútbol del Polideportivo Municipal de El Rodeo

Ayer, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, dejó inauguradas obras en la cancha de fútbol reglamentaria del Polideportivo Municipal de la villa veraniega, una obra que fortalece la infraestructura deportiva y recreativa de la localidad.
Las intervenciones incluyeron el cierre perimetral del predio, la instalación de un sistema de riego por aspersión y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y vestuarios, ubicados en la zona baja del complejo. Hay que mencionar que, San Martín de El Rodeo, con todas sus divisiones, hace de local en esta cancha en los habituales torneos de la Liga Ambateña.
En la oportunidad, el Gobernador también asumió el compromiso de avanzar con la iluminación del campo de juego, lo que permitirá ampliar el uso de la cancha y potenciar las actividades deportivas en beneficio de la comunidad. “Vamos a seguir trabajando para potenciar la infraestructura de los clubes en toda la provincia con nuestro Plan de Infraestructura Deportiva. El deporte crea valores, crea amistad y conducta, que es lo que más necesitamos en estos tiempos”, aseguró Raúl.
Durante su alocución, el intendente Armando Seco Santamarina agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial con obras viales, deportivas, en espacios públicos, que han permitido mejorar toda la infraestructura en la localidad.
La inauguración contó con la presencia de los intendentes Patricio Villafañez (Los Varela); Jorge Herrera (Las Juntas); la senadora departamental, Romina Williams; el secretario de Deportes, Guillermo Perna, entre otras autoridades departamentales y provinciales.