Mediante resolución ministerial, la ministra de Salud de la provincia, Manuela

Ávila, aprobó nuevas recomendaciones frente al aumento de casos de Covid-19,

en el marco de la estrategia de vigilancia y control integral de Covid-19 y otras

infecciones respiratorias agudas.

A partir de abril de 2022 en Argentina se implementa una estrategia de vigilancia

epidemiológica integral de las infecciones respiratorias agudas, con el objetivo de

monitorear la frecuencia y distribución de agentes etiológicos involucrados, entre

los mismos SARS-CoV-2, influenza, virus sincicial respiratorio y otros virus

respiratorios.

Hisopados

Los hisopados se realizan de forma estratégica en diferentes centros de salud.

Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs): realizan hisopados a todo paciente

sintomático con sospecha de Covid-19 sin importar edad o condición de riesgo.

-Hospital Interzonal San Juan Bautista: lunes a lunes, de 9.00 a 20.30.

-Hospital Interzonal de Niños Eva Perón: lunes a viernes, de 8.00 a 22.00. Fin de

semana y feriados de 8.00 a 00.00.

-CAPS Edgardo Acuña: lunes a lunes, de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00.

En el resto de los establecimientos se realizan hisopados priorizados a los

siguientes grupos:

-Personas con enfermedad grave y con requerimiento de internación en

establecimientos tanto públicos como privados.

-Personas mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personas

gestantes.

-Poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos como

instituciones de salud y centros con personas institucionalizadas.

-Personas con antecedente de viaje en los últimos 14 días a una región en la que

esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando

en la provincia.

En cuanto al uso del barbijo, continúa siendo obligatorio en los ámbitos destinados

a la atención de salud: hospitales, sanatorios, centros de Atención Primaria de

Salud, consultorios médicos o de otras profesiones que atienden temas de salud,

como laboratorios de análisis clínicos, vacunatorios, farmacias y demás

instituciones donde se asista a personas con movilidad reducida o adultos

mayores con patologías de riesgo. Esto aplica a toda persona que asiste, presta

servicios o reside en los lugares mencionados.

Además, se recomienda el uso de barbijo en lugares cerrados o de escasa

ventilación, incluyendo instituciones educativas, transporte público, oficinas,

entidades bancarias, etc.

También, se recomienda su uso a toda persona con síntomas respiratorios, por un

periodo mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas, independiente de

contar o no con un diagnóstico de Covid confirmado por PCR o antígeno.

Aislamiento

Con respecto al aislamiento, se modifica el Protocolo de aislamiento para casos

positivos de Covid-19 y sus contactos estrechos, según esquema de vacunación.

El mismo, queda contemplado de la siguiente manera:

-Personas con síntomas y/o diagnóstico positivo: Ante la aparición de síntomas y/o

diagnóstico positivo se recomienda el aislamiento durante el periodo sintomático, y

extremar las medidas de prevención durante 10 días.

-Personas asintomáticas positivas: Personas asintomáticas con diagnóstico

positivo se recomienda aislamiento durante 5 días desde la fecha de diagnóstico, y

extremar las medidas de prevención durante 10 días.

-Personal de salud: En caso de presentar síntomas respiratorios, se realizará un

test diagnóstico para Covid-19. En aquellos casos confirmados se indicará no

acudir a su ámbito laboral durante 5 días desde la fecha de inicio de síntomas o de

diagnóstico en casos asintomáticos, pudiendo regresar con mejoría clínica de por

lo menos 24 horas, y extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y

permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e

higiene respiratoria).

En el caso de los contactos estrechos de casos positivos no es necesario el

aislamiento, pero si se debe extremar las medidas de prevención durante 10 días,

evitando el contacto con personas que tengan condiciones de riesgo.

Se recuerda que en la presente etapa de vigilancia, no se indica la realización de

seguimiento de pacientes, ni entrega de certificados de aislamiento o alta. Los

únicos certificados válidos son los expedidos por un profesional médico como

cualquier patología.

En todos los casos, las medidas de prevención son en lavado de manos frecuente,

uso de alcohol 70%, no compartir utensilios, toser o estornudar sobre el pliegue

del codo, y ventilar los ambientes.