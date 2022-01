Música

Después de decir adiós a 2021 con una versión extendida de “Moth To A Flame” y de celebrar año nuevo con Jacob Mühlrad en “One Symphony”, Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello (Swedish House Mafia) no se detienen.

No solo produjeron dos tracks para el nuevo album de The Weeknd “Dawn FM” ; “Sacrifice” y “How Do I Make You Love Me?” , sino que también el trio de DJs produjo más material en la nueva versión alternativa que salió esta semana del 5to album del canadiense.

Los suecos comparten ahora un tercer lanzamiento sorpresa consecutivo dentro de la edición especial de este album llamado: “Dawn FM (Altérnate World)”. Siguiendo un camino similar al de su remasterización de “Moth To A Flame”, acercaron una nueva version de “Sacrifice”.

En la primera escucha este nuevo remix se asemeja inmediatamente a Daft Punk – específicamente a elementos brillantes de “Da Funk”- con el trío sacando ese sonido ochentoso aún más con un tramo de un minuto de duración de tendencia ácida, mucho más diferente a la otra version que figuraba en el álbum original.

Para aquellos que también se apresuraron a preguntar por qué la gran colaboración entre The Weeknd y los Swedish House Mafia no figuraba en el disco, ahora oficialmente ya tienen la respuesta a través de la edición especial del album lanzada esta semana. La misma contiene 19 tracks , 3 más que la original : el remix de “Take My Breath” de Agents of Time, este remix más alternativo que describimos de “Sacrifice” y la colaboración especial a la que nos referíamos , “Moth to Flame”.

Guillermina Sanchez