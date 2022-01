Música

La voz de la banda inglesa Yard Act, comentó que las letras de Arctic Monkeys “me ayudaron a crecer mucho en confianza”.

El grupo originario de Leeds – UK en ascenso declaró en una reciente entrevista para la portada de Big Read de la influencia de los Arctic Monkeys durante su adolescencia y también hablaron del anticipado álbum debut ‘The Overload’ de la banda (que saldrá a la venta el 21 de enero) con Island Records.

En un momento de la charla, Smith recordó que le llamaron la atención sus compañeros de Yorkshire y comentó: “La forma en que Alex Turner escribía las letras en torno a la observación social definitivamente me ayudó a crecer en confianza” y agregó que entrar en esa cantidad de detalles sobre objetos específicos, para hacerlos parecer conmovedores y profundos fue realmente genial.

Y continuó: “Antes de eso, la música que escuchaba no hacía eso. Nunca me interesó la poesía de The Libertines -siempre me pareció demasiado florida- y con The Strokes, podías suponer que todo estaba ambientado en un bar de mala muerte de Nueva York.

En Leeds, si fueras un grupo de la “escuela de arte de Nueva York”, no te apoyarían de la misma manera. Todos tenemos ese tipo de normalidad mundana que la gente del norte aprovecha porque todo es un poco jodido.

En otra parte de la entrevista, Smith explicó que Yard Act no rehúye el éxito en las listas de éxitos que Arctic Monkeys -y muchas otras bandas de guitarras- disfrutaron a principios y mediados de la década del 2000. Y opinó que el 2021 fue el mejor año para las bandas británicas en las listas del Reino Unido en más de una década.

“Tienes que mirar tu carrera de frente y ser realista sobre por qué lo estás haciendo”, dijo a NME, “Mientras no empieces a cambiar las canciones que haces por ello, está bien¨.

“Hacemos una música que ha conectado a muchos . Está fuera de lo común, pero encaja en el mundo de la música pop. Está en la radio y tiene excelentes estribillos, así que tranquilamente puede gustar y tiene el potencial de llegar a ser un éxito¨.

Yard Act ha adelantado material de “The Overload” presentando dos singles “Rich” y “Payday”. Presentarán el disco en su gira del 2022 por todo el Reino Unido, que comienza el próximo mes y anuncio que la banda actuará también en el Coachella 2022.

Guillermina Sanchez