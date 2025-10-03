El espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará dos nuevas funciones, el sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 21 h. en el Salón Calchaquí.

La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada para festejar el cumpleaños número noventa de la viuda. Esa noche, la aparición de una carta escrita por el difunto deja en jaque a la familia. Fuera de lo previsto, las sorpresas aún no terminan.

No te pierdas esta velada que oscila entre el absurdo y la picardía, la conmoción y las risas, para deleite de un frenético relato italo-catamarqueño.

Con la actuación estelar de Héctor Cangi, Gina Bellincanta, Luis Ferreyra, Silvia Camarasa, César Aybar, Dévora Orellana, Paula Parache, Raúl Díaz y Elías Ramírez.

El equipo se completa con Luis Ferreyra en Entrenamiento Actoral, Carla de Bairos Moura en Diseño y Realización de Vestuario, Lía Elizabeth Díaz en la Asistencia de Vestuario, Ariel Sánchez en la Coordinación Técnica, Agustín Reynoso en la Operación Técnica, Verónica Cativa y Paola Morales en la Dirección Coreográfica, Patricia Martínez en instrucción y Asesoría en Flamenco, Bruno Ceballos Porta en Realización Escenográfica, y Kjori Toro, Camila Salcedo y Cristina Arce en Asistencia General.

Sábado 11 y Domingo 12 de Octubre 21 h.

Salón Calchaquí del Complejo Cultural Esquiú – Sarmiento 450 / SFV CATAMARCA

LOCALIDADES LIMITADAS – APTA PARA MAYORES DE 13 AÑOS

ENTRADAS ANTICIPADAS AL 3834603051