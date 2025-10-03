El Municipio de Los Altos, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa con el plan de modernización del alumbrado urbano. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en el Barrio San Isidro, donde se están instalando nuevas luminarias LED.

Desde la comuna destacaron que esta mejora no solo permitirá optimizar la visibilidad en la vía pública, sino que también brindará mayor seguridad a los vecinos y vecinas de la zona.

El intendente Raúl Barot señaló que la colocación de iluminación LED forma parte de un plan integral de obras que busca transformar los espacios públicos y acompañar el crecimiento de la jurisdicción municipal.

