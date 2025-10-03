El departamento Valle Viejo fue escenario de una importante caminata organizada por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), quienes recorrieron junto a vecinos y dirigentes las calles chacareras en una jornada marcada por la dirigencia y el compromiso ciudadano.

La actividad contó con la presencia del dirigente nacional Alfredo Olmedo, quien se sumó a los candidatos a concejal por el municipio de Valle Viejo, Geronimo Cabrera y Soledad Crespo, acompañando también a los postulantes a diputados nacionales Adrián Brizuela y Myrian Juárez.

La caminata dio inicio en la Plaza de San Isidro y culminó en la Plaza del Aborigen, donde los vecinos se acercaron para dialogar con los candidatos, expresar sus inquietudes y manifestar su adhesión al modelo nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

Los referentes locales destacaron la amplia participación de la comunidad chacarera y subrayaron que estas instancias de encuentro permiten fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía.

Desde LLLA remarcaron que “el contacto con la gente es el motor de nuestro trabajo, y ratifica que las ideas de la libertad cada día están más presentes en Valle Viejo y en toda la provincia”.