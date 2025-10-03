El departamento Valle Viejo fue escenario de una importante caminata organizada por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), quienes recorrieron junto a vecinos y dirigentes las calles chacareras en una jornada marcada por la dirigencia y el compromiso ciudadano.
La actividad contó con la presencia del dirigente nacional Alfredo Olmedo, quien se sumó a los candidatos a concejal por el municipio de Valle Viejo, Geronimo Cabrera y Soledad Crespo, acompañando también a los postulantes a diputados nacionales Adrián Brizuela y Myrian Juárez.
La caminata dio inicio en la Plaza de San Isidro y culminó en la Plaza del Aborigen, donde los vecinos se acercaron para dialogar con los candidatos, expresar sus inquietudes y manifestar su adhesión al modelo nacional que encabeza el presidente Javier Milei.
Los referentes locales destacaron la amplia participación de la comunidad chacarera y subrayaron que estas instancias de encuentro permiten fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía.
Desde LLLA remarcaron que “el contacto con la gente es el motor de nuestro trabajo, y ratifica que las ideas de la libertad cada día están más presentes en Valle Viejo y en toda la provincia”.

Artículo anteriorLa Plaza del Deporte, una obra de calidad 100% inclusiva, para vecinos y vecinas de la zona Sur
Artículo siguienteLos Altos Municipio Avanzan con obras de iluminación LED en la jurisdicción municipal
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor