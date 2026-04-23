NUEVA OFERTA EN MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

Durante el mes de mayo y junio, los espacios culturales dependientes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia abrirán sus puertas a nuevas y variadas ofertas de talleres destinados a niños, niñas, adolescentes y adultos, promoviendo la creatividad, el aprendizaje y el encuentro a través del arte y la expresión.

El Taller Literario Inicial, coordinado por Mariel Zapata, está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años y propone un acercamiento dinámico a la lectura y la escritura. A través de actividades como el escaneo de textos, la producción de escritos breves, la organización de ideas y la exploración de géneros narrativos, los participantes desarrollarán habilidades fundamentales en un entorno creativo. Las clases comenzarán el lunes 4 de mayo en el Museo Histórico, ubicado en Chacabuco 425, y se dictarán los lunes y miércoles de 18 a 19.30 horas. Para informes e inscripción, comunicarse al 1127340600.

Por su parte, el taller Creaciones en Resina, a cargo de Lorena Rojas, ofrece una experiencia práctica orientada a adolescentes y adultos interesados en aprender técnicas de mezcla y coloreado para la elaboración de piezas únicas, como objetos decorativos, bandejas o joyería. Este espacio tendrá lugar en la Casa de la Cultura (San Martín 533) a partir del lunes 4 de mayo, los días lunes y martes de 19:50 a 20:50 horas. Informes e inscripción al 3834-232871.

También en la Casa de la Cultura se desarrollará El Rinconcito, un taller destinado a adultos y coordinado por Erica Alejandra Burgos, donde se trabajarán diversas técnicas de arte mix media aplicadas al reciclaje, como decapado, envejecidos, óxidos y decoupage sobre diferentes superficies. Iniciará el lunes 4 de mayo y se dictará los lunes y miércoles de 17 a 19 horas. Informes e inscripción al 3834-685735.

En tanto, el taller Tejiendo a Crochet está pensado para niñas y niños a partir de los 10 años que deseen iniciarse en esta técnica artesanal. Bajo la guía de Melisa Rivera, los participantes aprenderán los puntos básicos mientras desarrollan la creatividad y el disfrute por lo hecho a mano. Las clases comenzarán el martes 5 de mayo en el Museo Histórico (Chacabuco 425) y se dictarán los martes y jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripción al 3834-577426.

Otra de las propuestas es el taller de Cerámica Artesanal, coordinado por Rafael Guitian, que invita a aprender desde cero la preparación de la arcilla y técnicas básicas de modelado. Esta propuesta combina práctica, tradición y acompañamiento personalizado, fomentando la creación de piezas con identidad propia. Iniciará el miércoles 6 de mayo en la Casa de la Cultura, con encuentros los miércoles y jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripción al 3834-406329.

Finalmente, el Taller de Flores Textiles, a cargo de Adriana Gabriela Barros, propone explorar el trabajo con telas a través de técnicas de modelado, armado y bordado para la creación de objetos decorativos y accesorios. La iniciativa, destinada al público en general, combina lo artístico con una perspectiva terapéutica y de desarrollo emprendedor. Se dictará en la Casa de la Cultura desde el viernes 8 de mayo, con clases los viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Informes e inscripción al 3834-024880.

Todos los talleres son coordinados desde la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, que se encarga de habilitar los espacios para las distintas actividades. Tienen cupos limitados y son arancelados.

Artículo anteriorSalud suma jóvenes para concientizar sobre el consumo de tabaco
Artículo siguienteESCÁNDALO EN VALLE CHICO TRAS SUPUESTAS DENUNCIAS DE ESTAFA
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor