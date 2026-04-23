El Club Deportivo Valle Chico quedó en el centro de la polémica luego de anunciar la desvinculación total y definitiva de Joel Barrientos, quien hasta hace poco se desempeñaba como presidente de la institución.
A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva informó que Barrientos ya no tiene ningún tipo de relación, representación ni función dentro del club. Además, remarcaron que cualquier acción, declaración o movimiento que realice de ahora en adelante será de su exclusiva responsabilidad y no tendrá carácter institucional.
La decisión se da en un contexto caliente, marcado por acusaciones de presunta estafa, lo que encendió la alarma entre socios y simpatizantes. Desde la dirigencia sostienen que esta medida busca llevar claridad a la comunidad y proteger la imagen del club, evitando confusiones sobre quiénes están autorizados a hablar en su nombre.