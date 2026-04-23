El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informa que en el día de hoy el ministro Lucas Poliche, junto al secretario de Transporte, Lucas Stämpfli, mantuvieron una reunión con representantes de las empresas prestatarias del servicio de transporte público, en el marco de la situación crítica que atraviesa el sistema.

Durante el encuentro se analizó el escenario actual, caracterizado por un incremento sostenido de los costos operativos —principalmente combustible, mantenimiento e insumos— y una caída en la cantidad de pasajeros, lo que impacta directamente en la sustentabilidad del servicio.

En ese contexto, se abordaron distintas alternativas para fortalecer el funcionamiento del sistema. Entre los principales ejes, se planteó la necesidad de revisar el esquema de financiamiento, incluyendo la posibilidad de actualización tarifaria y el análisis de los mecanismos de compensación.

Asimismo, se trabajó sobre la necesidad de optimizar el esquema de beneficios vigentes, considerando que un porcentaje significativo de los usuarios accede a tarifas bonificadas. En este sentido, se evaluaron herramientas para mejorar los controles y garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos.

Por otra parte, se avanzó en el análisis de aspectos operativos del servicio, como la reorganización de recorridos para evitar superposiciones, la mejora de frecuencias y la evaluación del estado de las unidades, con el objetivo de optimizar la prestación y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Esta reunión se da en continuidad del encuentro mantenido en la jornada de ayer con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde se abordó la situación del sector desde la perspectiva de los trabajadores.

El Ministerio reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con todos los actores involucrados, a fin de avanzar en soluciones que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad de un servicio esencial para la comunidad.