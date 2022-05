Música

El patrimonio de Prince ha publicado una nueva versión remezclada y remasterizada en vivo de la exitosa canción del fallecido músico, “1999”.

Se trata de un tema de adelanto de la histórica actuación de la gira ‘Purple Rain’ de Prince y The Revolution en el Carrier Dome de Syracuse, Nueva York, el 30 de marzo de 1985. El próximo 3 de junio se publicará una versión “totalmente mejorada y reconstruida” de ‘Prince and the Revolution: Live set’.

El concierto de Prince en el Carrier Dome formaba parte de la gira “Purple Rain” y fue retransmitido en directo a nivel internacional vía satélite en su momento, y posteriormente se publicó como Prince and The Revolution: Live.

Según un comunicado de prensa, Prince and the Revolution: Live se estrenará en las emisoras de PBS a partir del 4 de junio y será distribuido mundialmente por Sony Music Entertainment para su compra y alquiler digital a partir del 7 de junio.

Recientemente han aparecido en Internet unas imágenes descubiertas en las que Prince aboga por una mejor remuneración para los profesores cuando tenía 11 años.

Las raras imágenes -filmadas en 1970- fueron descubiertas en la sala de archivos de la cadena de televisión de Minneapolis WCCO por el director de producción Matt Liddy, que estaba buscando en los archivos para contextualizar mejor la huelga de profesores que tuvo lugar en la misma a principios de este año.

Según Stereogum, una vez que Liddy se topó con la grabación, “inmediatamente salió a la sala de redacción y empezó a mostrar a la gente y a decir: ‘No voy a decirles quién creo que es , pero ¿ustedes saben quién es ?’”.

La WCCO recurrió entonces a un especialista para restaurar el audio de las imágenes, y localizó a un historiador local y a un amigo de la infancia de Prince para confirmar que el niño que aparecía en las imágenes era realmente Prince.

En el vídeo se ve a un joven Prince siendo entrevistado sobre la huelga de profesores de Minneapolis que tuvo lugar en 1970. “Creo que deberían recibir una mejor educación porque, um, y creo que deberían recibir más dinero porque trabajan, trabajan horas extra para nosotros y todas esas cosas”, dice.

En otras noticias sobre el fallecido musico, la obra Prince: The Immersive Experience se estrenará en Chicago este verano, donde los fans podrán “sumergirse completamente en la música y la vida de Prince”.