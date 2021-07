El secretario general del Sindicato de Empleados No Docentes del ministerio de

Educación de Catamarca (Sendmeca), Cristian Salman, se refirió al trabajo del

personal para la vuelta a la presencialidad en las escuelas.

En ese sentido, señaló: “Se está trabajando con el personal en guardia mínima y

están a full poniendo en condiciones los edificios en relación con el tema de la

limpieza. En ese sentido, la ministra de Educación nos dio indumentaria que estamos

entregando al personal no decente que trabaja en las escuelas, como servicios

generales.

”Hasta el momento, en todos los establecimientos se está cumpliendo con la entrega

de los insumos, eso es fundamental, porque el personal no docente son los que

ponen en condiciones los establecimientos y proveen la seguridad en las escuelas”,

indicó.

Además, dijo: “Pasé por varios establecimientos y vi que están limpiando las

escuelas. Sí podemos decir que hay muchas escuelas que no están en condiciones

de volver a la presencialidad, que tienen problemas de infraestructura, que eso ya es

ajeno a nosotros”.

Por último, en cuanto a la vacunación del personal, Cristian Salman comentó: “En un

gran número el personal ya tiene la primera dosis”.

