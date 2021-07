Siguiendo con el cronograma electoral para el corriente año, para hoy está previsto

que los diferentes partidos políticos presenten las alianzas para participar de las

PASO y de las legislativas.

Sobre lo que significará este proceso para la sociedad y para los partidos políticos se

refirió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en una nota dada a radio Ensamble.

Fue así que Jalil señaló que “nosotros estamos bastante bien, somos gobierno y

estamos gobernando con pandemia, pero estamos bien ocupados de la pandemia y

también de la gestión y aquí vamos a estar todos juntos, todos los movimientos que

han sido parte del Frente de Todos y vamos a incorporar a otros partidos más”.

Destacó que “se sigue en unidad y vamos a incorporar a otros partidos más y en esa

línea estamos trabajando. No está dentro de las prioridades la política hoy, pero

tenemos unas PASO, unas primarias y estamos trabajando”.

“Tengo mucho optimismo de estas elecciones. Sé que las elecciones legislativas son

duras, pero el Presidente y los gobernadores necesitamos legisladores que defiendan

las políticas públicas y la gente va a valorar todo lo que ha hecho el Presidente, todo

lo que han hecho los gobernadores”, dijo; reiterando que “tengo mucho optimismo en

lo que vamos a lograr, así que vamos a ganar bien, para eso hay que trabajar. No

está dentro de las prioridades de la agenda, nuestra agenda es otra”.

Asimismo, señaló que “coincido que la pandemia ha cambiado la agenda y la agenda

de la política, más allá que tenemos la elección de las PASO que es una encuesta,

para mi opinión, cara; tenemos que prepararnos para las elecciones”.

Turismo

Respecto al turismo habilitado recientemente, el Gobernador indicó que “no digo que

va a ser una temporada excelente, pero va a ser una buena temporada. Estamos

contentos de poder recibir a los turistas”.

Sobre la oposición

En otro orden de cosas y en alusión a la oposición, Raúl Jalil dijo en la emisora

nacional que “hay dos clases de oposición, la que gobierna a través de las redes

sociales y los que estamos gobernando y tenemos que tomar decisiones todos los

días o gobernar en pandemia”.

Mientras que sobre la adquisición de vacunas contra el Covid-19, el Primer

Mandatario expresó que “nosotros tenemos una Ley para comprar vacunas, lo

escuchaba a Axel Kicilliof –gobernador de Buenos Aires-, él me habló la semana

pasada que si compraba era una de las provincias con la que podíamos avanzar de

forma conjunta, después se tomó la determinación de que las vacunas que se

compren las administre Alberto Fernández y que ha tenido una mirada federal”.

Relacionado