Este 14 de febrero, Nirvana lanzará una edición limitada de 500 copias de su icónico disco debut “Bleach” en un llamativo cassette rojo.

Este álbum lanzó a la fama a la banda liderada por Kurt Cobain y cuenta con los famosos singles ‘Love Buzz’ y ‘Blew’.

Según explica la descripción de este nuevo lanzamiento, “’Bleach’ fue el álbum debut de Nirvana lanzado el 15 de junio de 1989 por Sub Pop Records y ‘Love Buzz’ fue el primer sencillo, Kurt Cobain falleció 27 años atrás a la edad de 27 … en homenaje a Kurt y su histórico álbum, les traemos una edición de ‘Bleach’ para el día de San Valentín … limitada a 500 copias, exclusivamente disponibles en Tapehead City”.

Nirvana “Bleach” gets Love Buzz red tape reissue for Valentine’s Day. Love Buzz was Nirvanas first single. Kurt Cobain tragically died 27 years ago at age 27. The Love Buzz edition is Exclusively available at Tapeheadcity! https://t.co/OEaHAlMKp7 pic.twitter.com/RunPyzS1OE

— Tapehead City (@tapeheadcity) January 15, 2021