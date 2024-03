Música

El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun lanzó “Next Semester” como segundo adelanto de su nuevo disco, con un video dirigido por Andrew Donoho.

[embedded content]

Además, anunciaron el lanzamiento de The Clancy World Tour, una gira que los llevará por Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa y Reino Unido.

The #ClancyWorldTour is bringing us back to see so many of you. |-/

Get info and presale access here: https://t.co/3TvU8gbUWY pic.twitter.com/l4HPne2NWL

— twenty one pilots (@twentyonepilots) March 27, 2024