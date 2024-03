Cine y series

El líder de Nirvana, que se quitó la vida el 5 de abril de 1994, será homenajeado con una programación especial de televisión y radio en la BBC, incluyendo un documental titulado Moments that shook music: Kurt Cobain.

📢 BBC will commemorate the 30th anniversary of the passing of Kurt Cobain of Nirvana with a range of content that celebrates and remembers his life and musical legacy

Including a brand new documentary, Moments That Shook Music: Kurt Cobain

More info ➡️ https://t.co/25iH0jeWMD pic.twitter.com/i1zVBX9c03

— BBC Press Office (@bbcpress) March 27, 2024