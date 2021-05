Música

El próximo 18 de junio, Muse lanzará XX Anniversary RemiXX, una edición especial remasterizada de su segundo álbum de estudio “Origin Of Symmetry” para celebrar su 20º aniversario.

“Cuando revisitamos el álbum, lo que descubrimos fue que las mezclas originales de los singles, como las de ‘Plug In Baby’ y ‘Bliss’, eran muy buenas y fueron las más complicadas de mejorar. Fue en las canciones ocultas del disco como ‘Micro Cuts’ donde fuimos capaces de hacer avances grandes”, dijo Matt Bellamy sobre el material remasterizado en los estudios Abbey Road.

Además, este lanzamiento contará con una canción extra titulada `Futurism’. Como adelanto la banda compartió la nueva versión de ‘Citizen Erased’.

Dale play aca

To celebrate 20 years of our second studio album, we’re releasing ‘Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX’, out on digital formats June 18th & on vinyl July 9th.

Pre-order now to get an instant download of ‘Citizen Erased (XX Anniversary RemiXX)’ 🔥 https://t.co/MRuqPsbtNI pic.twitter.com/v97X7I9z6z

— muse (@muse) May 20, 2021