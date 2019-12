El conflicto en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca (SFVC) y el

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) entró en su segunda

semana y todo parece que avanzará sin que exista una tregua entre ambos sectores.

La jornada de ayer empezó con declaraciones, posturas y planteamientos de las

partes involucradas.

En el caso de la comuna capitalina, fue el secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre,

quien convocó a una conferencia de prensa y en la misma expresó que “antes que

nada queríamos desde el municipio expresar a todos los vecinos de la ciudad,

especialmente a los empleados municipales, cuál es nuestra postura, posición frente

al paro”.

A esto, Aguirre consideró que la medida de fuerza del SOEM “es, principalmente,

injusta, fuera de todo sustento legal, por lo tanto arbitraria y también que no tiene

relación de proporcionalidad entre lo que se está planteando de lo que faltaba cumplir

hasta el momento, porque ya se está cumpliendo todo, con la medida que se está

tomando”.

Luego, haciendo un análisis de los planteos realizados por el gremio municipal que

venían desde la gestión anterior, Aguirre dijo que en el caso de elementos de

seguridad, los mismos ya se están entregando; mientras que sobre el Adicional

Fondo Estímulo (AFE) que perciben las áreas de Catastro, Rentas y Obras

Particulares “se había convenido en la última audiencia de conciliación obligatoria,

entre las partes, se firmó y se convino que se pagarán en tres cuotas mensuales y

consecutivas, lo cual accedimos”.

En cuanto al pedido de alejamiento del secretario de Protección Ciudadana, Juan

Manuel Zelarayán, el funcionario municipal indicó que ese planteo del SOEM

“quedaría sin materia” dado que Saadi ya puso a otro funcionario en ese lugar y

sobre la reparación de vehículos expresó que “están en condiciones y por lo tanto

hay un cumplimiento de lo que se había pedido”.

“Dentro de ese proceso legal que fueron los planteos que dieron inicio al paro en el

que estamos inmersos, están cumplidos la totalidad de los requerimiento planteados

del gremio. Por eso no entendemos cuáles son las razones”, manifestó.

Sobre los otros pedidos, como ser el caso del bono de 17.500 pesos, Aguirre dijo que

“el bono de fin de año no es un derecho adquirido de los trabajadores municipales,

por lo tanto no constituye una obligación legal para el municipio cumplirlo”, agregando

que “no puede ser exigido a costa de un paro el no otorgamiento de un bono porque

no es una obligación legal del municipio”.

Mientras que sobre la declaración de servicio esencial la recolección de residuos, el

secretario de Gobierno manifestó que la “ordenanza ya quedó firme”, acotando, sobre

los precarizados, que el SOEM tampoco “puede justificar la existencia de un paro (…)

argumentando la defensa de un sector gremial de beneficiarios que no están

representados legalmente por el gremio”.

“Cada uno de los planteos que se vienen realizando desde el gremio no tienen

sustento legal, por eso pensamos que es injusto, que es arbitrario, que es ilegal y que

es innecesario”.

Aguirre, por otra parte, expresó que enviaron una nota al SOEM donde “los

intimamos por un plazo de 24 horas para que nos informen fehacientemente cuáles

son las razones legales por las cuales fundamentan la existencia y permanencia del

paro que estamos padeciendo todos los vecinos de la ciudad”.

Por lo que, según el funcionario, “les hemos pedido y exigido que levanten el paro

inmediatamente, porque la verdad, la situación de fragilidad institucional en la que

están colocando a la ciudad, la imposibilita de poder desarrollar las tareas normales

de los vecinos y lo convierte al paro en una situación arbitraria, extorsiva que

nosotros no estamos en condiciones de permitir y avalar y no hay ninguna posibilidad

de diálogo en este contexto”, concluyendo que de no ser así, se evalúa la “posibilidad

de declarar la ilegalidad del paro”.