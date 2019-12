Un grave caso de violencia familiar trascendió en las últimas horas, luego de que una

adolescente de 15 años pidiera auxilio en la escuela a la que acude, tras ser

brutalmente agredida, presuntamente, por su propio padre, quien tras propinarle una

feroz golpiza la habría expulsado del hogar.

Según se informó, la jovencita arribó en estado de shock al establecimiento

educativo, la Escuela Secundaria de Santa Rosa Nº69, donde le relató lo sucedido a

una preceptora de la institución.

La no docente, tras consultar con los directivos, dio inicio al protocolo de ayuda para

casos de violencia, con lo que se convocó a la policía, y la denuncia penal fue

formulada formalmente para dar inicio a una investigación en relación con lo

sucedido.

Protocolo

Hugo Pérez, directivo del establecimiento, indicó en diálogo con Catamarca en Cana

que “se siguió un protocolo llamando al 102, pero no acudieron. Después vino la

policía y nos asesoramos para que lleguemos a la policía judicial Nº10 y hagamos el

asiento de la denuncia por el hecho de la niña. Nos mandaron a las 920 Viviendas

para que peritos constaten las lesiones en el cuello de la niña y una vez que

terminaron allí, la llevaban al CAPE”, explicó.

El docente indicó que “la alumna estaba llorando y tenía miedo. La preceptora hizo la

denuncia para que pudiera actuar la Justicia. Si no hubiéramos tomado esta decisión,

no sabemos lo que podía suceder, porque le podríamos haber dicho que se retire

porque ella ya aprobó todas las materias, pero hemos tomado participación y

queríamos que tenga una solución”.

Pérez destacó que la niña cuenta con notas excelentes en su libreta, con un

promedio de diez, por lo que descartó que esto se haya tratado de un castigo por

malas notas.

Relacionado