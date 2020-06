6 junio, 2020 12:42

Una joven publicó una foto de la recuperación de ella misma después de ser adicta a las drogas para concientizar y se volvió viral en las redes sociales.

Mostró una foto de ella cuando era adicta a las drogas para demostrar que es posible recuperarse

Una joven subió una foto mostrando su recuperación de la adicción a las drogas. En este caso ella era adicto a a una de las drogas más letales que existen. Se la conoce de diferentes maneras a lo largo del mundo meta, azul, cristal, speed o hielo, la metanfetamina es un estimulante de los mas adictivos que hay y poderoso que ataca al sistema nervioso central a aquellos que lo consumen, bien inhalándola, fumándola y a veces, inyectándosela.

El solo hecho de consumir solo una vez este tipo de drogas hace que en un 99% de las ocasiones, y automáticamente se convierte en adicción. Pero una usuaria de Facebook compartió en la red sociales fotos sobre su adicción a las drogas para dar algo de esperanza. La primera, se ve a la joven en su peor momento, adicta a la metanfetamina; la segunda, ya recuperada a los 9 meses.

“Completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, asustada, dolorida, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin, eso a la izquierda. Sufrí endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. La foto la saco mi madre cuando vino a rescatarme. A la derecha: esta foto me la saque recién. Solo para mostrar mi felicidad. 9 meses limpia. Una dura pelea durante meses en el hospital, sobrevivi la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme. He publicado la foto del ‘antes’ muchas veces, pero esta historia es muy importante. La recuperación es posible, y merece la pena”.

Las fotos sobre la recuperación de las drogas llegó a 17.000 “me gusta” en Facebook y 123.000 en Reddit, muchas aplaudieron este mensaje de esperanza.

