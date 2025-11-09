SHOW A SALA LLENA EN EL CINE TEATRO CATAMARCA

La noche del jueves, como cierre de la primera jornada de la 17º Feria Provincial del Libro, estuvo marcada por el imponente marco de público que colmó la sala Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca para disfrutar del talento y la elegancia de la reconocida bailarina y coreógrafa Mora Godoy, que fue el broche artístico de la noche con su espectáculo “La Máquina Tanguera”.

Sobre el escenario, Godoy presentó un espectáculo de tango moderno junto a un elenco de bailarines de alto nivel, donde el movimiento, la música y la tecnología se fusionan para dar forma a un show de ritmo urbano contemporáneo. La obra, de proyección internacional, ya se ha presentado en escenarios de Europa, Asia y América Latina.

La Máquina Tanguera propone un viaje visual y emocional por la vida artística de Mora, a través de una gran máquina simbólica que representa a la ciudad de Buenos Aires y al engranaje del tango, su precisión, su pasión y su sensualidad.

Con adaptaciones modernas de tangos clásicos, composiciones originales con base electrónica, proyecciones y coreografías que conjugan fuerza y elegancia, la puesta en escena logra transformar lo mecánico en humano, mostrando cómo la emoción, el deseo y la conexión entre las personas trascienden la técnica para devolver al tango su esencia más profunda.

La presentación de Mora Godoy en el marco de la Feria del Libro fue organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Gestión Cultural, en el marco de una programación que continúa durante todo el fin de semana con destacadas propuestas para públicos de todas las edades.