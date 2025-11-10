Las acciones continuarán esta semana en los barrios Villa Bosch, B° San Martin de Porres, B° El Mástil, B° La Victoria, B° San José Obrero, B° Piloto, B° La Unca, B° 22 vv.

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 10 al viernes 14 de noviembre, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones continuarán en los barrios Villa Bosch, B° San Martin de Porres, B° El Mástil, B° La Victoria, B° San José Obrero, B° Piloto, B° La Unca, B° 22 vv.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.

