Música

Su show incluyó algunos de sus clásicos, covers del rock y una participación de Billy Idol.

Además de Playboi Carti; Black Pumas y Kim Petras, el LollaPalooza 2021 de Estados Unidos tuvo la presencia de Miley Cyrus ofreciendo un concierto lleno de reversiones y algunos clásicos de su catálogo que hace mucho tiempo no sonaban en directo.

Últimamente Miley se ha ganado el título de la Reina de los covers del rock, ya que ha re-versionado a Queen, Nine Inch Nails, Metallica, The Cranberries y Mazzy Star.

Su show en el LollaPalooza no fue una excepción ya que comenzó con un popurrí de “We Can’t Stop” y “Where Is My Mind?” de Pixies.

“Heart of Glass” de Blondie y “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” de Cher también hicieron acto de presencia, seguidas por “Hunger Strike” de Temple of the Dog y “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor. Para terminar de alucinar a los fanáticos, cantó “White Wedding”, con Billy Idol, el autor del tema.

También se escucharon algunos de los clásicos de Cyrus: “SMS (Bangerz)” sonó en vivo por primera vez desde 2014; mismo caso que el de “7 Things”, canción que no se tocaba en directo desde hacía una década. “Wrecking Ball”, “See You Again” y “The Climb” también estuvieron presentes.

Tatiana Roust