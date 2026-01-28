El presidente Javier Milei protagonizó una jornada llamativa este martes en Mar del Plata, donde primero se hizo presente en el Teatro Roxy para asistir al espectáculo de la humorista Fátima Florez y, luego, se convirtió en uno de los principales oradores de La Derecha Fest, un evento del espacio liberal-conservador que reunió a militantes, dirigentes y simpatizantes.

Antes de llegar al acto político, Milei se subió al escenario del teatro junto a Florez —con quien mantiene un vínculo personal conocido— y ambos interpretaron a dúo “El rock del gato”, de la banda Los Ratones Paranoicos. El momento generó aplausos y también abucheos: en los accesos al teatro se escucharon tanto cánticos de apoyo como consignas contrarias a la presencia del mandatario.

Tras esa intervención artística, Milei se trasladó hasta el balneario donde se desarrolló La Derecha Fest, considerado un punto de encuentro significativo para reforzar el discurso ideológico oficialista. Allí abrió su alocución con una reflexión sobre los desafíos del país y las prioridades de su gestión: “Hay tres frentes para cambiar el país: el de la gestión, el político y el de la batalla cultural”, afirmó, antes de centrar su exposición en este último aspecto.

En su discurso, Milei subrayó el rol central de la cultura en la transformación social: “La batalla cultural cumple un rol fundamental. Es el campo en el que distinguimos el bien del mal, es el instrumento que genera un cambio duradero y profundo en la dirección del bien. Es la batalla por las almas”, remarcó, potenciando así su estrategia de expansión de ideas más allá de lo estrictamente económico y político.

El presidente también defendió el liberalismo como modelo económico y criticó a sectores empresariales a los que acusó de prácticas contrarias al interés general, en un gesto que marcó la tónica combativa de su mensaje. Además, cargó contra la oposición y los gobiernos anteriores, insistiendo en la necesidad de profundizar las reformas y la visión “anti-populista” que promueve su espacio político. “Se le está viniendo la noche a los zurdos, la gente dijo ‘basta de empobrecernos’” enfatizó.

En ese marco, Milei profundizó su mensaje en el plano económico y realizó una defensa al capitalismo, al que definió como el sistema “más justo”. En su exposición, vinculó la propiedad privada con las libertades individuales y afirmó: “Donde no exista derecho por la propiedad privada, tampoco va a haber por la libertad y la vida. Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”.

Más adelante, en un pasaje de su discurso centrado en la teoría económica, el Presidente introdujo una referencia a la coyuntura actual y lanzó una crítica indirecta a Paolo Rocca, en el marco del conflicto con Techint. Sin mencionarlo de manera explícita, sostuvo: “No son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de bienestar y de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse su coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina por mas de que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.