Los diputados provinciales buscan avanzar con la creación de una Comisión Investigadora tras reunirse con trabajadores del nosocomio.

Durante la mañana del martes, los diputados provinciales Natalia Herrera y Tiago Puente realizaron una visita al Hospital Interzonal San Juan Bautista, en el marco de la preocupación existente no solo por el retraso habitual en el pago de guardias al personal de salud, sino por la retención indebida de haberes y el recorte en la asignación de guardias.

En su recorrida, los legisladores mantuvieron diálogo con trabajadores y trabajadoras del hospital, quienes manifestaron su inquietud ante una situación que afecta directamente sus condiciones laborales, pese a ello, las autoridades y trabajadores del HSJB siguen brindando la atención necesaria a los pacientes.

La problemática vinculada al pago de guardias correspondientes a horas efectivamente trabajadas, genera incertidumbre, malestar y un escenario de inestabilidad que no puede ser naturalizado. “Garantizar condiciones laborales dignas para el personal sanitario es una responsabilidad indelegable del Estado y una condición necesaria para asegurar el derecho a la salud de toda la comunidad.” Manifestaron.

Proyecto

En ese contexto, los diputados anunciaron la presentación de un proyecto de resolución para la creación de una Comisión Investigadora Especial, cuyo objetivo será analizar y esclarecer las causas de la falta o reducción en el pago de las guardias, determinar responsabilidades administrativas y proponer soluciones concretas que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La iniciativa legislativa busca promover transparencia, acceso a la información y control institucional, entendiendo que los conflictos en el sistema de salud deben abordarse con seriedad, diálogo y respuestas claras. “Escuchar a quienes sostienen todos los días la salud pública es el primer paso para construir soluciones reales. No se trata de señalar, sino de garantizar derechos y dar certezas”, señalaron los legisladores.

Finalmente, desde el Bloque remarcaron la necesidad de que las autoridades competentes brinden información precisa y adopten medidas urgentes para regularizar la situación, priorizando siempre el bienestar de los trabajadores y la calidad de la atención sanitaria.