El director Provincial de Vialidad, Fernando Castillo, mantuvo reuniones de trabajo con intendentes del oeste provincial con el objetivo de coordinar e iniciar la ejecución de importantes obras viales que mejorarán la conectividad y la infraestructura en la región.

En primer término, se reunió con el intendente de Pomán, Francisco Gordillo, para avanzar en el inicio de los trabajos de construcción y mejora de badenes sobre la Ruta Provincial N° 14, vía que conecta las localidades de Pomán con Concepción de Capayán. Se trata de mejoras en una obra vial estratégica que recorre un trazado de montaña, fundamental para fortalecer la integración territorial, reducir tiempos de viaje y potenciar el desarrollo turístico y productivo de ambas regiones.

Asimismo, el titular de Vialidad Provincial mantuvo un encuentro con el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, donde se acordó la mejora y ejecución de badenes en los caminos que conectan con la localidad de Rincón.

En la reunión también se definió para el mes de febrero, el inicio de los trabajos de asfaltado en la zona urbana de Saujil, una obra que permitirá optimizar la transitabilidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se continúa trabajando de manera articulada con los municipios para impulsar obras que fortalezcan la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo del interior provincial.