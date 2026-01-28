Un equipo de Catamarca Despierta recorrió un tramo del loteo Parque Sur, una zona completamente olvidada por el Estado, donde decenas de familias sobreviven en condiciones extremas. Sin servicios básicos, sin asistencia y expuestas a la intemperie, los vecinos contaron en primera persona la crudeza del día a día.

Durante la transmisión en vivo, el móvil dialogó con quienes habitan el lugar, mostrando viviendas precarias, calles intransitables y la ausencia total de infraestructura. La falta de agua, energía eléctrica y seguridad se repite en cada testimonio, mientras crece la sensación de abandono y desamparo.

El equip desplegó un dron, logrando imágenes impactantes que revelan la magnitud del problema: un sector urbano invisible para las autoridades, pero habitado por familias que luchan por sobrevivir. El video aéreo expone con crudeza la desigualdad y la urgencia de respuestas concretas.

“Los olvidados” no es solo un título: es la realidad de un barrio que espera ser visto, escuchado y atendido. La cobertura de Catamarca Despierta vuelve a poner el foco donde otros miran para otro lado, mostrando una problemática que ya no puede seguir siendo ignorada.