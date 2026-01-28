Newell’s Old Boys e Independiente empataron 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en una noche caliente que tuvo de todo. Gabriel Ávalos Stumpfs había adelantado al “Rojo” en el primer tiempo, pero Michael Ryan Hoyos selló el empate a los 43 minutos del segundo tiempo.

El conjunto de Avellaneda golpeó primero: a los 33 de la etapa inicial, Ávalos definió para el 1 a 0 en un tramo donde Independiente fue eficaz. Ese primer tiempo también estuvo atravesado por un hecho extrafutbolístico: a los 40 minutos el partido fue detenido durante casi cinco minutos por el lanzamiento de proyectiles desde la tribuna local hacia Ignacio Malcorra, ex Rosario Central y blanco permanente de silbidos.

En el complemento, Newell’s salió decidido a revertir la historia. Metió cambios desde el arranque —con el ingreso de Walter Núñez— y fue inclinando la cancha a partir de la presión y la pelota parada. Sumó varios tiros de esquina, con ejecuciones de Gómez Mattar, Núñez y más tarde David Sotelo, y arrinconó a un Independiente que también movió el banco buscando sostener la ventaja, con ingresos como los de Tarzia, Pérez Curci, Marcone y Pussetto.

El trámite fue cada vez más friccionado. Rodrigo Fernández Cedrés, Malcorra y otros futbolistas del “Rojo” fueron amonestados, mientras que en Newell’s vio la amarilla Matías Cóccaro. Además, volvieron a registrarse demoras por nuevos proyectiles lanzados hacia el mediocampista visitante.

Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, llegó el desahogo rojinegro: a los 43 minutos del segundo tiempo, Michael Hoyos encontró su oportunidad en el área y marcó el 1 a 1 definitivo. En un cierre cargado de nervios, Newell’s rescató un empate agónico, mientras que Independiente se quedó con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tenía en las manos.