En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil, junto a parte de su gabinete, recibió al intendente de Belén, Cristian Yapura, con el objetivo de realizar una evaluación de los daños ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días y diagramar estrategias de articulación de trabajos entre el Gobierno provincial y el Municipio para reparar las zonas afectadas.

En la agenda de trabajo, se analizó el impacto de las lluvias en distintos sectores de la ciudad de Belén y se acordó avanzar de manera conjunta en acciones de asistencia y recuperación. En este sentido, se resolvió que equipos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y de la Vivienda y Urbanización, realizarán un relevamiento integral en el territorio para dimensionar los daños y definir las intervenciones necesarias.

Asimismo, se informó que el próximo viernes 6 de febrero el gobernador Raúl Jalil visitará el departamento Belén, oportunidad en la que recorrerá las zonas afectadas y participará de la inauguración de obras en la localidad de Corral Quemado.

De la reunión de articulación de trabajos participaron el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, el ministro de  Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

