4 abril, 2020 1:15

Mientras se recupera tras enfermar de coronavirus, Oriana Sabatini creó una pegadiza canción y la compartió a través de Instagram.

Mientras se recupera, Oriana Sabatini creó una pegadiza canción sobre el coronavirus

Hace algunas semanas Oriana Sabatini y su novio Paulo Dybala anunciaron a través de sus redes sociales que ambos dieron positivo en el test de coronavirus. Por eso ahora ambos se encuentran en proceso de recuperación dentro de su casa de Turín (Italia).

Ambos se mantienen muy activos en Instagram para mantener al tanto a los hinchas de la Juventus y a los fanáticos de la cantante acerca de cómo van pasando la cuarentena.

Por eso este viernes Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores al publicar en las historias de Instagram un video que se filmó cantando una nueva canción que creó en los últimos días, y que hace referencia a lo que está viviendo encerrada en su casa.

“Tengo todo pero nada. Mis amigos ya no alcanzan. Ven y tócame la cara. En verdad no siento nada. Esta cárcel no se pasa. No entra aire en mi casa. La cama me tiene ganas. Y a mí me gusta cómo abraza”, es la letra que la artista improvisó mientras se recupera.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Hace unos días Oriana Sabatini fue entrevistada en El Club del Moro (de lunes a viernes de 6 a 10 por La 100), y contó lo que sintió y cómo está llevando a cabo su recuperación: “Te duele todo el cuerpo, estás cansado… Yo no tuve fiebre porque siempre me la tomaba y no tenía. “Noté que cambió mi respiración, más que nada cuando entrenaba. Yo no sabía que lo tenía y seguía entrenando. Escuchaba que mis pulmones hacían un ruido que no estaba bien”-

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá