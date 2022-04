Música

Sir Mick Jagger tiene que “aprender idiomas como un loro” para las giras internacionales.

La leyenda del rock de 78 años -que es el vocalista principal y uno de los miembros fundadores de los Rolling Stones- reveló que aprende varios idiomas europeos para cuando sale de gira con sus compañeros de rock.

Dijo: “Normalmente, en los conciertos internacionales hago los idiomas. Pero tengo que aprenderlos como un loro”.

El intérprete de “I Can’t Get No Satisfaction”, que vuelve a salir a la carretera con sus actuales compañeros de banda Keith Richards y Ronnie Wood para celebrar su 60º aniversario, explicó que, aunque le cuesta el alemán, van a empezar su gira en España y le resulta “mucho más fácil”, y que se le da bien el francés después de pasar tanto tiempo allí.

El Daily Star’s Wired Column lo cita diciendo: “El alemán no es mi idioma más fácil. Empezamos en España, sé un poco de español, así que es mucho más fácil para mí. El francés me resulta más fácil. He pasado mucho tiempo en Francia. Hablo francés desde que era un niño, desde que tenía 11 años, en el colegio y luego solía viajar a Francia. Mis padres me llevaban”.

Sin embargo, en lo que respecta a las canciones y a la lista de canciones para la próxima gira de SIXTY, Mick se mantuvo hermético y quiere utilizar su enorme catálogo anterior para “mantener a los fans interesados”

Dijo: “Cuando ensayas quieres tener una buena cantidad de canciones en el bolsillo. Así puedes tener una buena selección, no tienes que tocar las mismas canciones cada noche y puedes mantener a la gente entretenida y a la banda interesada.

Lo que pasa con el setlist es que el ritmo de la lista es muy importante, tiene que fluir bien. “No puede subir y bajar demasiado rápido, etc. “No se trata sólo de las canciones, sino de la forma en que fluyen durante el par de horas que estás en el escenario. “Siempre quieres empezar con algo que atraiga la atención de la gente, me gusta variar, así que no me gusta empezar con lo mismo cada noche”.