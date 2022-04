TRAS LA DENUNCIA

El púgil Pablo “Pacman” Corzo se presentó ante la justicia, tras ser denunciado por amenazas y agresiones. Y confirmó que vuelve a pelear en el Luna Park, en mayo.

El púgil Pablo “Pacman” Corzo se puso hoy a disposición de la justicia para “aclarar las cosas”, luego de la denuncia que recibió en su contra, por el presunto delito de agresiones y amenazas. Lo hizo acompañado de su abogado y aseguró que “estoy tranquilo, hay un Dios que va a ver lo que me están haciendo”.

“Me sorprendí como la mayoría de la gente, para mí fue el mismo impacto. Yo no sabía nada, no tenía consciencia de lo que estaba pasando, ahora estoy más tranquilo porque se está aclarando”, indicó el boxeador catamarqueño, campeón Fedelatin AMB.

“Todo es mentira, quieren ensuciar mi nombre, mi carrera, pero no voy a dejar que eso pase”, agregó. Y sentenció: “Decían que lo había agredido, que lo había amenazado, nada de eso pasó. Si no subo al ring, no le pego a nadie”.

Vuelve al Luna Park

Además, Corzo anticipó que volverá a pelear en el mítico Luna Park. “Estoy concentrado, peleo en el Luna Park al final el 27 (de mayo)”, comentó el púgil local que conquistó el título Supermediano Fedelatin AMB, al superar por nocaut técnico al ecuatoriano Roger Guerrero. De esa manera, finalmente no se dará su combate previsto para los próximos días en La Rioja.

“Estoy contento de mi presente, creo que lo estoy haciendo bien, la gente sabe que le pongo mucho esfuerzo para seguir mejorando, si Dios quiere antes de fin de año me va a salir una eliminatoria para un título del mundo”, indicó el “Pacman”, en diálogo con la TV Pública de Catamarca.

Fuente: El Chasqui Digital