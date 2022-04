VILLA VIL

“Hoy la gente está harta de la política, está podrida, quiere una gestión como esto”, señaló el Gobernador. Insistió con el diálogo con la oposición y tiró: “Que no se preocupen, que al desayuno lo voy a pagar yo”.

El gobernador Raúl Jalil participó de la inauguración de dos puentes en Villa Vil, Belén. Los mismos fueron construidos sobre los ríos El Bolsón y Cura Quebrada, con fondos del fideicomiso minero.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y los intendentes de Belén, Daniel Ríos; de Villa Vil, Ramón Villagra; de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay; Marcelo Villagrán, de Hualfín; Gilberto Santillán, de Londres; y Felix Espinoza de Puerta de San José, entre otros.

Durante el acto hubo distintas expresiones, destacando el aporte y los beneficios de la minería en la provincia.

“Siempre voy a estar en apoyo a la minería, que es el desarrollo para los catamarqueños y para nuestro departamento”, indicó el intendente Taritolay, en su discurso.

Luego de esta actividad, el gobernador viajaría al departamento Santa María.

“Que no se preocupen, al desayuno lo voy a pagar yo”

Luego de la inauguración, el gobernador Jalil señaló que “hoy la gente está harta de la política, está podrida, quiere una gestión como esto, dos puentes, caminos, viviendas, ese es el eje”.

Asimismo, consideró que el pueblo también espera que oficialismo y oposición puedan trabajar en políticas conjuntas. Lo hizo al recordar su invitación al diálogo para los legisladores opositores y con una chicana de por medio.

“Yo los invité varias veces a un desayuno, me dijeron que unos iban a venir, que otros no iban a venir, que había problemas, que no se preocupen que lo voy a pagar yo”, lanzó el mandatario.

“Si puedo hablar con los intendentes e intendentas de la oposición, y con los senadores, pero con los diputados que quieren volver al otro modelo, de llevar toda la riqueza del oeste y dejarla en el Valle Central, no. Ese es un modelo que ha fracasado”, añadió Jalil.

Fuente: El Chasqui Digital