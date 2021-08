Música

Las reversiones que se desprenden de ‘The Metallica Blacklist’ continúan estrenándose y ahora fue el turno de reversionar la icónica “Enter Sandman” con Weezer.

La agrupación liderada por Rivers Cuomo entrega un cover que se ciñe completamente a la pieza original, sin dejar de lado el sonido indie-rock que les ha caracterizado durante toda su trayectoria.

La única diferencia es la voz del propio Rivers, cuyo timbre es naturalmente un poco más agudo que el de James Hetfield.



Fueron seis los artistas que seleccionaron a “Enter Sandman” como tributo para ‘The Metallica Blacklist’.

Además de la versión de Juanes que ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar, todavía faltan las de Mac DeMarco; Rina Sawayama; Ghost y Alessia Cara & The Warning.

Miley Cyrus; St. Vincent; Sam Fender; Ha*Ash y J Balvin son algunos de los artistas quienes ya han debutado sus participaciones.

Tanto ‘The Metallica Blacklist’ como la re-edición remasterizada de ‘The Black Album’ se harán disponibles el próximo 10 de septiembre en plataformas digitales y el 1ro de octubre en formatos físicos.

On September 10th, celebrate “The Black Album” your way with “Metallica” (Remastered) and “The Metallica Blacklist”. https://t.co/3bMYsWZALZ#BlackAlbum2021 #TheMetallicaBlacklist pic.twitter.com/662mUBwVc2

— Metallica (@Metallica) June 22, 2021