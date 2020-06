7 junio, 2020 13:25

Melisa Zurita es periodista de Canal 26 y el sábado por la noche sufrió un intento de asesinato por parte de la ex pareja de su esposo en su propia casa.

El sábado por la noche la periodista de Canal 26 Melisa Zurita sufrió un intento de asesinato mientras se encontraba con su hija de tres años. La agresora es Geraldine Martínez, ex pareja de su actual esposo, el empresario Gustavo Holstein.

“Me dijo ‘te voy a acuchillar primero para que vea tu hija cómo te mato’. Es la ex de mi marido, vino con dos hombres más”, relató la periodista en diálogo con Canal 26. En relación a eso, añadió: “Yo le di el celular y pedía que por favor no le hagan nada a mi hija. En un momento saqué fuerzas de donde no tenía para agarrar a Emma y me fui corriendo al parque”.

La agresora había violado el alambrado del barrio Casco Leloir, ubicado con la localidad bonaerense de Ituzaingó. Una vez adentro de la casa de Zurita, trató de asesinarla con un cuchillo, aunque no lo logró.

“Me gritaba ‘te vamos a agarrar hija de puta’ mientras me corría. No sé cómo trajo a esos dos hombres, ella tiene muchos contactos y dinero. Tenía el buzo lleno de sangre, no sé por qué. Sé que tuvo intentos de suicidio hace un tiempo pero también pudo haber sido porque para entrar a la casa tuvo que romper al alambrado”, relató Zurita en diálogo con Canal 26.

En otro pasaje de la entrevista, exhibió: “Ella vivió en esta casa y conoce todos los movimientos. Me robó el auto y en la seguridad del barrio la detuvieron porque decía que era Melisa y los guardias enseguida tomaron recaudos”.

