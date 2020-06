7 junio, 2020 13:26

Paula Chaves y Pedro Alfonso serán padres de Filipa y en la dulce espera, la modelo y conductora mostró un mensaje más que especial para ella.

“Vos podés mamá”, Paula Chaves compartió el tierno mensaje que le dedicó su hija Olivia en pleno embarazo

Mientras Paula Chaves atraviesa su último trimestre de su embarazo y en un momento donde todas las emociones están a flor de piel, su hija Olivia la sorprendió con un tierno mensaje dedicado especialmente para ella.

“Vos podés mamá”, escribió la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a un dibujo en donde se ve a una mujer embarazada y recostada sobre la cama.

“El dibujo me lo regaló Oli… siendo tan chiquita que tenga la conciencia de la importancia del apoyo a una mujer en este momento”, fue el comentario de Paula Chaves en sus redes sociales, junto a la foto y varios emojis que expresaban emoción y amor.

Recordemos que hace pocos días, Paula se sorprendió por las predicciones que realizó su propio marido, respecto al futuro de la familia. Ambos ya son padres de Olivia y Baltazar y ahora, esperan a su tercera hija.

A propósito, se viralizó el video de una entrevista que le hicieron a Pedro en “Este es el show” (2014), donde el productor y actor vaticinaba algunas cuestiones familiares que hoy son un hecho.

“Pedro, ¿Cómo ves tu futuro? Un futuro no muy lejano, de acá a cinco, seis años. ¿Cómo te imaginás tu vida sentimental, tu familia?”, le preguntó José María Listorti.“¿En cinco años? Y, ya vamos a ser cinco”, responde Pedro. “¿Tres pibes más en cinco años?”, dice sorprendido José María.

“Dos más, ya tengo uno. Y ahí cerramos”, aclaró Pedro, que en ese momento solo era padre de Olivia. “¿Cómo querés: nena-nene-nena o nena-nene-nene?”, plantea José María. “Nena-nene-nena”, dice Alfonso.

Con respecto a esta etapa tan particular, de sobrellevar embarazo en cuarentena, Paula Chaves fue muy sincera: “Parir, vas a parir un día y ya está. Pero hay que estar con toda esta historia, de estar pensando en quién recibe a mi bebé, si lo tienen asintomático o no. En hacerse las ecografías entrando sola, porque Pedro no podrá pasar. Andar con el barbijo, la máscara”.

