Una joven madre víctima de violencia de género se presentó ayer en Fiscalía general

para radicar la denuncia N° 40, en contra de su expareja, quien la amenazó de

muerte. La víctima debió huir de su hogar, debido a que el violentó sujeto rompió la

puerta, ingresó y le dijo que le prendería fuego a la vivienda.

El violento, un hombre de apellido Ibáñez, según la mujer lo denunció en el año 2012,

por diferentes hechos en contra de su persona. “Me dice que se va a mandar al

penal, que no tiene problemas de mandarse una cagada”, expresó la víctima al medio

Catamarca en Cana.

Los violentos hechos habrían tenido lugar en Banda de Varela, donde residía la mujer

junto a sus tres hijos. La vivienda le pertenece a la madre del violento, quien también

la habría agredido, según la denunciante.

En el último episodio, debió intervenir personal de la comisaría Tercera y se activó el

protocolo de asistencia a la víctima, ya que estaban involucrados menores en

situación de riesgo. Hasta ahora, según contó la mujer solo recibe asistencia por

parte del Municipio, pero espera que el IPV le dé una solución para poder vivir junto a

sus hijos y que la Justicia le dé respuestas a sus denuncias.

Crudo relato

En sus declaraciones, la mujer contó: “Yo estoy con mis hijos acá, porque he sufrido

violencia desde hace 9 años, así que, ahora entraron al domicilio (el acusado y su

madre), me rompieron la puerta, yo estaba viviendo ahí con mis hijos, tres menores

de edad. He sufrido siempre la violencia de él, desde 2012”.

Además, añadió que “se hace cuentas falsas en las redes, me ha hackeado el

Facebook, el Whatsapp, está viendo con quién me escribo, me amenaza, me llama

de número privado”.

“Yo la verdad, que hace muchos años que vengo pasando esto, nunca me animé a

hablar, pero esto ya es insostenible. Espero tener una solución para mis hijos, que

ellos tengan su techo, porque la verdad, es que de la Vivienda me vienen diciendo

hace mucho que me van a dar una solución y hasta ahora no puedo tenerla”,

remarcó.

En cuanto a la vivienda donde sufrió el ataque, la mujer contó que “esa casa, donde

yo hui, era de la madre de él, pero ya la desadjudicaron por falta de pago. Pero yo

nunca quise hacerme cargo de esa casa, yo simplemente buscaba una respuesta del

IPV, que me dé la vivienda para que mis hijos tengan un techo”.

Denuncia N° 40

En tanto que, como si se tratara de un conteo de hechos normales debido a la

indiferencia de la Justicia, la víctima expresó “ahora estoy por radicar la denuncia N°

40, así que ahora espero tener respuesta de la Justicia esta vez, porque la verdad

que, con todas estas amenazas, amenazó a la gente que anda en mi entorno, a mi

abogada, a mi gestora, a mi compañero, a mi jefe, a toda la persona que está

alrededor mío lo amenaza, lo hostiga, empieza a averiguar en todos lados. A mi hija

él siempre la maltrató; ahora con este tema se hace el buen padre”.

Pedido de ayuda

Por último, de acuerdo a la mujer, madre de tres hijos, conocía los lugares dónde

depositar las presentaciones judiciales, los cuales debió visitar con frecuencia, ya que

se supone eran lugares donde recibiría ayuda, hecho que no habría sucedido hasta

ahora, lamentó la víctima.

“En la Unidad de Violencia de Género y en la Unidad Judicial N° 3, lo denuncié por

distintos hechos, quiero alejarme de toda esa familia y pedirle a la Justicia que me

aleje de esas personas”, finalizó.