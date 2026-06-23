La secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Claudia Espeche, confirmó que el gremio participará de la audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Dirección de Inspección Laboral (DIL) para este jueves 24.

Espeche sostuvo que el organismo laboral cuenta con facultades para convocar a todas las entidades sindicales involucradas, aun cuando la situación se haya originado a partir del paro impulsado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

En ese sentido, la dirigente relativizó el alcance de la medida de fuerza al señalar que en la protesta participaron “alrededor de 80 personas sobre un universo de mil trabajadores municipales”, lo que, a su criterio, refleja una adhesión minoritaria.

Asimismo, cuestionó la supuesta politización del reclamo, al afirmar que en la manifestación habrían intervenido actores ajenos al ámbito estrictamente sindical. “En el conflicto de Valle Viejo participó hasta el Pato Donald”, expresó en tono crítico, aludiendo a la presencia de distintos sectores en la protesta.

El encuentro convocado por la DIL buscará acercar posiciones entre las partes y encauzar la negociación salarial en el municipio chacarero.