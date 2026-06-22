LOS AROMOS ES PRINCIPAL PRODUCTOR DE PLANTAS DEL SECTOR OLIVÍCOLA

El gobernador Raúl Jalil encabezó hoy la inauguración del invernadero número 17 en el Vivero Los Aromos S.A., ubicado en La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú, en lo que constituye una importante inversión económica realizada por la empresa, la cual redunda directamente en la incorporación de nuevos puestos de trabajo locales y en significativos aportes para fortalecer el entramado productivo provincial.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el ministro de Gobierno, Alberto Natella, y la intendenta local, Alejandra Benavidez, quienes fueron recibidos por el titular del establecimiento, José Andrada, y el fundador del establecimiento, Marco Andrada. El tradicional corte de cinta se realizó en conjunto con los empleados de la firma, simbolizando el esfuerzo colectivo de este logro.

En ese marco, los propietarios de Los Aromos acompañaron en una recorrida por el invernadero a las autoridades, dando detalles de la inversión y del sistema de avanzada que cuenta la flamante instalación.

La nueva estructura inaugurada cuenta con tecnología innovadora de última generación, fabricada bajo los mayores estándares mundiales en estructuras metálicas provenientes de Francia. Estas instalaciones están diseñadas específicamente para optimizar los procesos productivos, garantizando la eficiencia y el desarrollo sustentable, según explicó el gerente Andrada.

Programa de expansión olivícola

En el marco de la recorrida por el predio, los empresarios le presentaron a las autoridades el proyecto del Programa Provincial de Expansión del Olivo de Mesa, el que apunta al desarrollo de nuevos productores olivícolas y el fortalecimiento de la cadena agroindustrial del olivo de mesa.

En el proyecto se destaca que “la provincia de Catamarca reúne condiciones excepcionales para consolidar y ampliar su liderazgo en la producción e industrialización de aceitunas de mesa”.

A su vez, el proyecto propone la articulación pública-privada y contempla las participaciones del Estado provincial, el sector viverístico, los productores y la industria.

El Vivero Los Aromos S.A. es un destacado establecimiento de perfil agroindustrial e industrial con más de tres décadas de trayectoria en la provincia. La firma es ampliamente reconocida a nivel nacional por su especialización en el sector olivícola, siendo un referente en la producción y propagación de plantines de olivo de alta calidad genética, resguardada a través de su propio jardín varietal.

Toda la producción de plantas se realiza en invernaderos bajo cubiertas con ambientes controlados de luz, agua y temperatura, aplicando estrictos programas preventivos. Además de olivos, el complejo produce plantas de jardín, especies ornamentales y árboles frutales.

Además de su capacidad productiva, el establecimiento se destaca por su firme compromiso con la sustentabilidad energética. Actualmente, el vivero funciona en su totalidad con energía solar autogenerada.