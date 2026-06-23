Organizado por el Movimiento Familiar Cristiano

Entre los días 13 y 14 de junio, se llevó a cabo el Encuentro Conyugal Nº 142, en la casa de retiros espirituales Emaús ubicada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Participaron de esta experiencia 11 parejas, acompañadas por los miembros del equipo del Servicio de Encuentros Conyugales, quienes, con entrega y espíritu de servicio, compartieron un fin de semana dedicado al fortalecimiento de la vida matrimonial y familiar.

El Encuentro Conyugal es una propuesta del Movimiento Familiar Cristiano que busca ofrecer a los esposos un espacio de reflexión, diálogo y crecimiento, favoreciendo el encuentro personal con Dios, el redescubrimiento del amor conyugal y la renovación del compromiso matrimonial. A través de distintas dinámicas, testimonios y momentos de oración, los matrimonios son invitados a profundizar la comunicación, fortalecer los vínculos afectivos y asumir con renovada esperanza su vocación de esposos y padres.

Valioso servicio ante los desafíos de hoy

En un tiempo en el que las familias enfrentan numerosos desafíos, este servicio constituye una valiosa oportunidad para reencontrarse, sanar heridas, afianzar proyectos comunes y descubrir que el sacramento del matrimonio es una fuente permanente de gracia para la vida cotidiana.

Desde el Movimiento Familiar Cristiano manifestaron su “profunda alegría” por la concreción de este encuentro y agradecen “especialmente a las parejas participantes por su apertura y confianza, al equipo de servicio por su generosa dedicación, a los sacerdotes que acompañaron espiritualmente esta experiencia y a todas las personas que acompañaron con su oración para que este encuentro diera abundantes frutos”.

“Confiamos en que las gracias recibidas durante este fin de semana continúen dando frutos en cada hogar, fortaleciendo matrimonios y familias que sean auténticos signos del amor de Dios en nuestra sociedad”, expresaron.