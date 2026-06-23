El Gobernador recorrió la planta de la empresa Indalo que se dedica a la producción de aceite de oliva y aceitunas.

En el marco de su visita al departamento Pomán, el gobernador Raúl Jalil recorrió la empresa Indalo, dedicada a la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa. Participaron de la actividad los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el intendente de Pomán, Francisco Gordillo; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

Durante la recorrida, el gerente de la firma, Pablo Quiroga, explicó que la empresa cuenta con más de 1.200 hectáreas de olivares propios, de las cuales alrededor de 1.000 se destinan a la producción de aceite y 200 a aceitunas de mesa. Entre las variedades cultivadas se destacan arbequina, coratina, koroneiki y arbosana.

La planta posee una capacidad de molienda de 250 toneladas diarias y una capacidad de almacenamiento de 2.000 toneladas de aceite. Además, integra todo el proceso productivo, desde el cultivo y la cosecha hasta la elaboración y comercialización, generando valor agregado en origen y abasteciendo tanto al mercado nacional como a destinos internacionales.

Uno de los ejes de la visita fue el análisis de obras para optimizar el sistema eléctrico en la zona, con el objetivo de acompañar el crecimiento industrial y mejorar la capacidad operativa de las plantas productivas. La empresa proyecta, además, incorporar 600 nuevas hectáreas bajo sistema superintensivo. A través de su planta Promet, el grupo Indalo se encuentra entre los principales productores de aceite de oliva del país.

Producción orgánica y economía circular en Siján

La agenda también incluyó una visita a Frutos del Norte, empresa radicada en Siján y especializada en la elaboración de aceite de oliva virgen extra premium bajo criterios de producción orgánica y sostenible.

Su representante, Adrián Barbieri, presentó las prácticas que desarrolla la firma para reutilizar los residuos del proceso productivo mediante compostaje, que luego se emplea como fertilizante para los olivares. Asimismo, detalló la incorporación de maquinaria de cosecha superintensiva y técnicas de agricultura regenerativa orientadas a garantizar la calidad del producto y la conservación de los suelos.

Ambas recorridas permitieron avanzar en una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento del sector productivo y al acompañamiento de empresas que generan empleo y agregan valor en origen.