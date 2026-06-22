El diputado provincial y presidente del bloque oficialista, Juan Carlos Ledesma, desarrolló una intensa agenda de trabajo en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María, donde llevó adelante actividades institucionales, acompañó a comunidades educativas y mantuvo encuentros con productores y referentes locales.

Durante la recorrida, Ledesma realizó la entrega de una bandera ceremonial argentina a la Escuela de Jóvenes y Adultos (EDJA) N° 3 de Andalgalá, destacando el importante rol que cumplen estas instituciones en la formación de jóvenes y adultos.

En el departamento Belén, visitó establecimientos educativos de Corral Quemado, entre ellos la Escuela N° 112 y la Escuela Secundaria N° 91, donde concretó la entrega de elementos escolares y materiales destinados a fortalecer las actividades diarias de docentes y estudiantes.

En Santa María, junto al diputado provincial Juan Pablo Sánchez y el concejal de San José Aníbal Arnedo, visitó la Escuela Provincial N° 88 “Felipe Varela” de Yape y la Escuela de Ampajango “Angélica Rivero de Agüero”, donde se entregaron elementos escolares, indumentaria y materiales deportivos para acompañar el proceso educativo de niños y jóvenes.

También recorrieron la Escuela de Fútbol Lionel Messi de Santa María, espacio que se ha consolidado como un lugar de contención y desarrollo para los jóvenes de la zona.

Asimismo, participó de reuniones con productores de San José, donde se abordaron distintas problemáticas y necesidades del sector, concretando además la entrega de semillas para acompañar la producción local.

La agenda incluyó entrevistas con los medios Radio FM Morena y Canal 4 de Santa María, donde el legislador analizó la actualidad provincial y nacional, compartiendo su visión sobre los desafíos que enfrenta Catamarca y la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a las comunidades del interior.

“Llegar a cada escuela, escuchar a los vecinos, dialogar con los productores y acompañar a las instituciones es una parte fundamental de nuestra tarea. La política tiene sentido cuando está cerca de la gente y cuando se transforma en respuestas concretas para cada comunidad”, expresó Ledesma.