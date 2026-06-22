La selección argentina juega su segundo partido del Mundial 2026: enfrenta a Austria en Dallas por la fecha 2 del Grupo J. Tras el debut ante Argelia con una actuación superlativa de Lionel Messi buscará este lunes sellar su clasificación y prácticamente asegurarse el liderato de la zona.

A qué hora juega la selección argentina hoy vs. Austria

El partido entre Argentina y Austria será programado a las 14 horas. Por el mismo Grupo J a la medianoche Jordania jugará contra Argelia en San Francisco.

Dónde ver Argentina vs. Argelia en vivo online y por TV

El partido de la Selección hoy podrán verse en vivo por TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé.

También lo transmiten las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.

Las probables formaciones de Argentina y Austria

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial