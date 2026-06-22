Entre los días 18 y 20 de junio, se llevó a cabo el 4° Encuentro de Santuarios del NOA, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la participación de unos 80 referentes de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Concepción y Añatuya.

La delegación catamarqueña estuvo integrada por voluntarios que prestan su servicio en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica, y en el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, acompañados por el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral.

Las jornadas se iniciaron el jueves 18 en horas de la tarde, con la visita al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, donde se celebró la Santa Misa de apertura del encuentro.

El viernes 19, por la mañana, en el Instituto del Buen Pastor, se desarrollaron dos charlas sobre Los Sacramentales, a cargo de los sacerdotes Gustavo Rodríguez y Javier Mamaní, de la Arquidiócesis de Salta.

Por su parte, por la tarde, el arzobispo de Salta, Mons. Mario Cargnello, disertó sobre La dimensión mariana en los Santuarios.

Luego se realizó el trabajo de grupos, en el que se compartió las experiencias de cada Santuario y se reflexionó sobre los puntos propuestos en torno a la temática expuesta.

Todo lo trabajado se puso en las manos de Dios durante la celebración de la Santa Misa, presidida por Mons. Cargnello y concelebrada por el obispo anfitrión, Mons. Daniel Fernández, y los sacerdotes presentes.

Después de la cena se disfrutó de un fogón fraterno y muy alegre, donde no faltaron los regalos para los participantes.

El sábado 20 se realizó una procesión por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, rezando la Oración por la Patria frente a la Casa de Gobierno, luego los peregrinos se trasladaron al Santuario de Río Blanco donde participaron de una procesión y de la Eucaristía.

En la oportunidad se anunció que el próximo encuentro se realizará en la Arquidiócesis de Salta.

Como corolario de estos días se sirvió un almuerzo fraterno, luego de lo cual, las delegaciones emprendieron el regreso a sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas, donde transmitirán la experiencia vivida en este encuentro, para revitalizar la acción pastoral en los Santuarios de la Región.